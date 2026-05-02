Il Barcellona sta considerando l’acquisto di Joao Pedro come possibile sostituto di Lewandowski. Questa decisione arriva in seguito a discussioni interne sulla rosa, anche se non sono stati ancora definiti i dettagli dell’operazione. Per ora, si tratta di un’ipotesi tra le tante che circolano nel mondo del calcio, con il club che monitora attentamente la situazione. Un possibile trasferimento che potrebbe influenzare le strategie future della squadra.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Secondo l’outlet spagnolo Marca, il Barcellona ha quasi rinunciato alla ricerca di Julian Alvarez come sostituto a lungo termine dell’attaccante Robert Lewandowski. Il nazionale argentino è molto felice e si è stabilito a Madrid e non ha voglia di andarsene, e l’Atletico sta preparando per lui un nuovo contratto a lungo termine, con termini significativamente approvati. Passando da Alvarez, il Barcellona ora considera Joao Pedro del Chelsea il suo obiettivo principale per il ruolo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Barcellona punta su Joao Pedro per sostituire Lewandowski

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