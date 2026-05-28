Il Barcellona ha raggiunto un accordo completo per l'acquisto di Bernardo Silva, chiudendo definitivamente la trattativa. La Juventus non parteciperà più alla corsa per il centrocampista, che era stato tra i nomi più discussi nelle ultime settimane. La negoziazione tra il giocatore e il club catalano è stata definita, e l'operazione sembra ormai conclusa.

Bernardo Silva Barcellona, accordo ormai fatto: la Juventus quindi esce definitivamente dai giochi e il sogno non si realizzerà. Il Barcellona è a un passo dal mettere a segno uno dei colpi più pesanti dell’intera sessione. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, i blaugrana sono pronti a chiudere definitivamente l’operazione che porterà Bernardo Silva in Catalogna. Una mossa che permette al club di superare la concorrenza di numerose big europee, tutte interessate all’ormai ex fuoriclasse del Manchester City. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo Tra le pretendenti costrette a sfilarsi c’è anche la Juventus, che per mesi aveva accarezzato l’idea di portare il talento portoghese a Torino. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Barcellona a un passo da Bernardo Silva: intesa totale, Juve ormai fuori dalla corsa

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