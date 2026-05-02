Helena Prestes, nota per aver partecipato al Grande Fratello, ha catturato l’attenzione dei fan con un suo gesto che non è passato inosservato. La concorrente, che ha conquistato il pubblico durante il reality, è stata anche protagonista di momenti di particolare coinvolgimento emotivo, tanto da suscitare reazioni tra i sostenitori. La sua presenza nel programma è stata caratterizzata da diverse occasioni che hanno lasciato un segno tra gli spettatori.

Helena Prestes è stata tra le concorrenti più amate del Grande Fratello dove ha trovato l'amore e la popolarità. In questo momento, la modella influencer si trova a New York per fare alcune collaborazioni con la sua agenzia di moda. Nelle ultime ore, la donna ha deciso di avviare una diretta dal suo profilo Tiktok, dov'è molto arriva. In questa circostanza, l'ex gieffina ha aggiornato il suo pubblico su quello che avrebbe fatto negli Stati Uniti. Proprio nel corso della live, i fans hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato. Alcuni utenti hanno visto che Helena Prestes indossava una collana con un ciondolo su cui era inciso il nome di Javier Martineez.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes nostalgica: il gesto che non è passato inosservato ai fans

Notizie correlate

Javier Martinez e quel gesto per Helena Prestes che ha emozionato i fans: cosa ha fattoJavier Martinez continua a far parlare di sé a distanza di tempo dalla sua partecipazione al Grande fratello dove ha trovato una grande popolarità.

Helena Prestes dà buca ai fans: il motivo è specialeHelena Prestes continua a tenere alta l'attenzione del suo pubblico che ormai la segue da diverso tempo.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Helena Prestes vola a New York e fa sognare i fan: carriera in svolta, ma con Javier spuntano le prime ombre; Valeria Marini pubblica Divina: il nuovo singolo dell'ospite speciale al Grande Fratello; Marini VS Elia, esplode lo scontro al GF, Valeria: 'Vade retro Satana'.

Helena Prestes saluta l'Italia: al via l'avventura di un mese in America per lavoroNelle scorse ore Helena è sbarcata negli USA, dove dovrebbe restare per più di un mese per lavorare su progetti top secret ... it.blastingnews.com

Helena Prestes, decisione a sorpresa sul futuro: stop ai reality, l'ultimo sarà The 50In live su TikTok Helena ha informato i fan del fatto che non parteciperà più a programmi come il Grande Fratello pur amando la tv ... it.blastingnews.com

Ultimato il trasloco nella nuova casa a Lecco, Helena Prestes ha fatto i bagagli ed è volata oltreoceano. Tramite i suoi profili social, infatti, la modella ha informato i fan della sua partenza per New York, dove rimarrà per diverse settimane per motivi di lavoro. La - facebook.com facebook