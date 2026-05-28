Bando minori stranieri per Roberti Comune incoerente per Giacomello si favorisce l' integrazione

Il Comune di Udine ha pubblicato un avviso pubblico per finanziare con 31.000 euro progetti estivi di "Extra-Accoglienza" dedicati ai minori stranieri non accompagnati per il 2026. La notizia ha scatenato una polemica politica che ha coinvolto la regione Friuli Venezia Giulia, la capogruppo della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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Sono messi a bando 30 posti per il Corso di formazione per Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati nel territorio della Regione Lazio con 30 ore di formazione realizzate dal Garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza in collaborazione con x.com

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