Minori stranieri a Genova | quanti sono da dove arrivano e cosa fa davvero il Comune per l’integrazione

A Genova, il numero di minori stranieri non accompagnati accolti dal Comune è oggetto di discussione pubblica. Si cercano dati precisi su quante persone rientrino in questa categoria e da quali paesi provengano. Nel contesto, si analizzano anche le azioni effettive dell'amministrazione locale per favorire l'integrazione, distinguendo tra quanto viene realmente fatto e le percezioni diffuse tra la popolazione. Un'iniziativa in tal senso si è svolta nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.

Quanti minori stranieri non accompagnati accoglie Genova? Quanta realtà c’è nella percezione comune e quanto, invece, è solo "narrazione"? Per rispondere a questa domanda, il gruppo consiliare Riformiamo Genova con Silvia Salis ha promosso, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Quanti sono i minori non accompagnati a Genova e cosa sta facendo il ComuneVenerdì 6 febbraio è iniziato il ciclo di visite istituzionali dell’assessora al welfare e alle politiche sociali, Cristina Lodi, presso le case di...

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Minori non accompagnati, faccia a faccia al Tursi: Dall'emergenza ai percorsi di inclusioneIl punto su numeri e strutture a Genova. I consiglieri Centofanti e Lodi: Riportiamo il dibattito sui binari della realtà per migliorare il sistema ligure ... lavocedigenova.it

Oltre 500 minori stranieri non accompagnati in Liguria, il 76% è a GenovaSi tratta di una popolazione molto giovane ma prossima alla maggiore età: la fascia tra i 15 e i 17 anni è nettamente predominante e oltre il 46% dei ragazzi ha già 17 anni ... primocanale.it

Un sistema sotto pressione, diviso tra accoglienza e sostegno alle fragilità. A #Firenze il welfare si confronta con numeri in calo, ma con bisogni sempre più complessi. Come sottolinea l’assessore al #Welfare Nicola Paulesu, la gestione dei #minori stranieri n - facebook.com facebook

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