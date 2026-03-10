Integrazione dei cittadini stranieri | il bando 2026

Il Comune di Arezzo ha annunciato il bando 2026 dedicato all’integrazione dei cittadini stranieri. L’assessore Giovanna Carlettini ha spiegato che il progetto si concentra su qualità, innovazione e collaborazione con le associazioni locali, con un’attenzione particolare a donne e minori. L’iniziativa mira a sostenere l’inserimento sociale e culturale di chi vive nel territorio.

Arezzo, 10 marzo 2026 – Integrazione de i cittadini stranieri: il bando 2026. L'assessore Giovanna Carlettini: "qualità, innovazione, alleanza con le associazioni, un focus specifico su donne e minori". Approvato dalla giunta su proposta dell'assessore Giovanna Carlettini il nuovo bando per l'erogazione di contributi a enti e associazioni per progetti a favore dell'integrazione dei cittadini stranieri. Le risorse a disposizione sono pari a 11.000 euro che verranno suddivisi in 4 premi a partire da 3.500 euro per poi essere proporzionati a seconda della posizione in classifica. Il passo successivo sarà la pubblicazione, che si annuncia imminente, dell'avviso nel sito istituzionale, da cui decorreranno i termini per la presentazione delle istanze.