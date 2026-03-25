Kid Yugi, artista emergente nel panorama della musica urban italiana, è stato annunciato come primo artista ad aprire la programmazione della Fiera della Musica di Azzano Decimo. La manifestazione si svolgerà dal 27 al 28 luglio, includendo anche i concerti di Elio e le Storie Tese e dei Dropkick Murphys. La sua esibizione inaugurerà ufficialmente la rassegna musicale in questa edizione.

Kid Yugi continuerà a portare live sul palco tutte le sue più grandi hit e i brani contenuti nel nuovo album “Anche gli eroi muoiono", disponibile dal 30 gennaio 2026 e certificato direttamente disco di platino nella settimana di debutto e ora doppio disco di platino. Con il nuovo progetto l’artista ha già conquistato il record di album più venduto di sempre nella settimana di debutto nell’epoca dello streaming, posizionandosi alla #1 della classifica FimiNiq sia per gli album sia per CD, vinili e musicassette più venduti, con tutte le tracce in Top20 della classifica dei singoli e confermandosi in vetta alla classifica degli album più venduti (FimiNiq) per cinque settimane consecutive. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Kid Yugi, la star della music urban italiana sul palco della Fiera della Musica

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