A Fornacette, nel comune di Calcinaia, si svolgerà sabato 25 aprile la ventunesima edizione della Festa della Liberazione, organizzata dall’associazione Comitato 25 Aprile. L’evento si terrà nel centro del paese e vedrà la partecipazione del gruppo musicale I Patagazzi, che salirà sul palco per un concerto. La manifestazione prevede anche momenti di incontro e attività pubbliche dedicate alla ricorrenza.

CALCINAIA – Tutto pronto per sabato 25 aprile a Fornacette, in provincia di Pisa, dove si terrà la ventunesima edizione della Festa della Liberazione, organizzata dall’associazione Comitato 25 Aprile. L’appuntamento principale della giornata sarà il concerto de I Patagarri, quintetto jazz-swing milanese noto per il mix di sonorità e per l’ironia dei testi. Prima di loro, sul palco saliranno Lalice (con un dj set che spazierà dal reggae al d&b), i Görilla Planët (giovanissima rock band da Volterra) e I Matti delle Giuncaie (ambasciatori dell’hard-folk maremmano). Come da tradizione, la manifestazione si svolgerà in piazza della Resistenza, con inizio alle 16 con l’apertura degli stand del mercatino artigianale e dello spazio ristoro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - A Fornacette torna il grande evento per la Festa della Liberazione: sul palco I Patagazzi

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