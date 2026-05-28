Banca Ifis ha firmato un accordo con Prelios per cedere il 100% di ARECneprix, società specializzata in crediti deteriorati e asset immobiliari. La transazione vale 30 milioni di euro. ARECneprix è controllata interamente da illimity Bank. L’accordo è vincolante e riguarda la cessione completa della società. La firma è stata conclusa di recente.

Banca Ifis ha sottoscritto con Prelios S.p.A. un accordo vincolante per la cessione del 100% di ARECneprix, asset management company specializzata nella gestione di crediti deteriorati e asset immobiliari e operazioni complesse, interamente controllata da illimity Bank S.p.A. (Gruppo Banca Ifis). L’accordo prevede un corrispettivo economico pari a 30 milioni di euro. Con l’operazione, Banca Ifis ottiene un beneficio patrimoniale pari a circa 10bps di CET1. Contestualmente, ARECneprix e illimity Bank hanno sottoscritto un accordo pluriennale di servicing, che garantirà continuità nella gestione dei portafogli del Gruppo Banca Ifis dopo il closing, previsto entro fine giugno 2026. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Banca Ifis, sottoscritto l’accordo per la cessione del 100% di ARECneprix a Prelios per 30 milioni di euro

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