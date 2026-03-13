Banca Ifis ha deciso di sostenere la “Primavera del Cuore”, un progetto ideato dal dottor Fausto Rigo. L’iniziativa prevede uno screening hi-tech gratuito rivolto a 500 cittadini veneziani. L’obiettivo è coinvolgere strutture cliniche, enti locali e realtà bancarie per affrontare una delle cause principali di mortalità nel mondo, ovvero la cardiopatia ischemica.

Fare sinergia tra eccellenza clinica, istituzioni del territorio e mecenatismo bancario per combattere la principale causa di mortalità al mondo: la cardiopatia ischemica. È questo l'obiettivo di “ Primavera del Cuore”, il progetto di screening cardiovascolare gratuito rivolto alla popolazione dell’area metropolitana veneziana. Ideato e condotto dal dottor Fausto Rigo, cardiologo esperto di cardio-imaging del Centro di medicina di Mestre, in collaborazione con Banca Ifis, “Primavera del Cuore” ha l’obiettivo di identificare tempestivamente la patologia coronarica silenziosa in soggetti apparentemente sani e salvare vite umane. Il progetto è promosso e interamente sostenuto economicamente da Banca Ifis e vede come partner operativo e scientifico Centro di medicina di Mestre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Banca Ifis sostiene la “Primavera del Cuore”: dal progetto del dottor Fausto Rigo, screening hi-tech gratuito per 500 veneziani

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