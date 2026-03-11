Banca Ifis rafforza la propria presenza in Campania e inaugura la nuova sede di Salerno
Banca Ifis ha aperto una nuova sede a Salerno, situata in via San Leonardo, all’interno di un edificio ristrutturato. La filiale offre ambienti moderni e funzionali progettati per supportare le necessità degli imprenditori locali. Questa inaugurazione rappresenta un passo importante per l’istituto bancario nel rafforzare la propria presenza in Campania.
