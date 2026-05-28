Bambina risucchiata in idromassaggio al Gaslini in gravi condizioni

Notizia in breve

Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita mercoledì pomeriggio a Celle Ligure, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence. La piccola è stata trasportata all'ospedale pediatrico Gaslini. Le sue condizioni sono considerate serie. L’incidente si è verificato mentre la famiglia era in vacanza nella località ligure. Le autorità stanno verificando le cause dell’accaduto.