Bambina risucchiata in idromassaggio al Gaslini in gravi condizioni
Una bambina di tre anni è rimasta gravemente ferita mercoledì pomeriggio a Celle Ligure, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio in un residence. La piccola è stata trasportata all'ospedale pediatrico Gaslini. Le sue condizioni sono considerate serie. L’incidente si è verificato mentre la famiglia era in vacanza nella località ligure. Le autorità stanno verificando le cause dell’accaduto.
Una bambina di tre anni è rimasta ferita mercoledì pomeriggio a Celle Ligure, in provincia di Savona, dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una vasca idromassaggio all’interno di un residence dove si trovava in vacanza con la famiglia. È stata portata in gravi condizioni all'ospedale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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Bambina di 3 anni risucchiata e incastrata nella vasca idromassaggio: è grave ift.tt/Cx5n2yZ x.com
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