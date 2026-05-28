Ballottaggio la coalizione Gattinoni apre a Fumagalli | Pronti all' apparentamento ma alla luce del sole e sui contenuti

La coalizione che sostiene il sindaco di Lecco ha dichiarato di essere pronta a un apparentamento con Fumagalli, ma solo trasparente e basato sui contenuti. La decisione è arrivata dopo aver letto un comunicato diffuso da un altro schieramento e da Fumagalli stesso. Non sono state ancora definite tempistiche o condizioni precise, ma si sottolinea l’intenzione di discutere in modo aperto e chiaro.

La coalizione che sostiene la riconferma di Mauro Gattinoni a sindaco di Lecco ha letto con attenzione il comunicato diffuso da Orizzonte per Lecco e da Mauro Fumagalli. Ne apprezza il richiamo alla trasparenza, alla partecipazione e alla necessità di mettere al centro le scelte strategiche per. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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