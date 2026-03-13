Centro sportivo Bione Fumagalli | Giunta Gattinoni non ascolta nessuno e tira dritto Prepotenza evidente

Il centro sportivo Bione è al centro di una disputa tra cittadini e amministrazione. Fumagalli critica la giunta Gattinoni, accusandola di ignorare le osservazioni e di procedere senza ascoltare le perplessità sollevate. A poco più di due mesi dalla fine del mandato, l’amministrazione ha forzato l’approvazione di un progetto, nonostante la petizione condivisa da molti cittadini.

“A due mesi dal voto, forzate le tappe nonostante petizione e criticità (spazi ridotti, costi elevatissimi, rischio sbilanciato sul pubblico). Come hub bus, PGT, Ex Leuci, Ex Deutsche: altro colpo di mano” La Giunta Gattinoni lo ha messo nero su bianco convocando le Commissioni e di fatto preparandosi a far passare in consiglio comunale l'intera operazione. Un intervento che è stato presentato solo poche settimane fa e sul quale sono emerse enormi criticità e perplessità (spazi ridotti per alcune discipline, costi elevatissimi per le casse comunali, rischio d'impresa totalmente sbilanciato sul pubblico), non solo da parte di alcuni gruppi consiliari ma anche e soprattutto di molte delle società sportive che il centro sportivo del Bione lo vivono e lo frequentano abitualmente con centinaia di atleti e rispettive famiglie. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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