Ballarò volontari e migranti recuperano la scalunata | arredi e fiori per spazzare via il crack

Piante, arredi e sorrisi al posto di droga e degrado. E' stata inaugurata oggi pomeriggio quella che si spera diventi la nuova versione di vicolo della Pietà a Palazzo Reale, conosciuta meglio come la “scalunata” di Ballarò e tristemente nota per essere uno dei punti più caldi per lo spaccio di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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