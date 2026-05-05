Nasconde 44 dosi di cocaina e crack per strada ma viene scoperto | giovane arrestato a Ballarò

Un giovane è stato arrestato a Ballarò mentre tentava di nascondere 44 dosi di cocaina e crack in strada. L’intervento dei Falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile ha portato al suo fermo, dopo averlo trovato in possesso della sostanza stupefacente. L’operazione si è svolta nel quartiere, dove gli agenti hanno individuato e bloccato il ragazzo.

I Falchi della sezione Contrasto al crimine diffuso della squadra mobile hanno arrestato un giovane palermitano, sorpreso mentre nascondeva dosi di cocaina in strada a Ballarò.Il pusher, conosciuto per i suoi trascorsi specifici in tema di droga, è stato adocchiato da una pattuglia di Falchi che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Nasconde 230 chilogrammi di cocaina nel camion, arrestato dalla Polizia di Frontiera a Ventimiglia Notizie correlate Scoperto con dosi già pronte di crack, cocaina e hashish: giovane pusher finisce in carcereGli investigatori della squadra mobile lo hanno notato mentre si aggirava con un atteggiamento sospetto nel quartiere Piccarello, a Latina. San Nicola la Strada: arrestata 46enne con dosi di crack e cocainaI carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia locale hanno intercettato durante la notte una donna di 46 anni, già nota alle autorità, nel... Altri aggiornamenti Nasconde dosi di hashish nel bagno di un bar per sfuggire ai carabinieri: arrestato 20enneQuesta mattina, a San Cipriano d’Aversa (CE), i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno arrestato un 20enne di Frignano, già noto alle forze dell’ordine, con l ... ilmattino.it Sette dosi di cocaina e 5mia euro in contanti: 44enne arrestato a BolognaI Carabinieri della Stazione Bologna Pilastro hanno arrestato un 44enne albanese, residente a Bologna, per detenzione di sostanze stupefacenti. È successo durante un controllo alla circolazione strada ... sassuolo2000.it