Nell'aula consiliare si è tenuto un incontro dedicato alla formazione dei volontari No Cpr, con l’obiettivo di preparare chi si oppone alla creazione di centri di detenzione per migranti. La questione relativa alla possibilità di costruire un Cpr in Toscana sta suscitando dibattiti e tensioni politiche, soprattutto dopo che il governatore, inizialmente favorevole, ha deciso di ritirare il proprio supporto.

L’ipotesi di realizzare il Cpr in Toscana sta agitando la sinistra: lo stesso governatore, che prima aveva dato l’ok, ora si è tirato indietro. Il luogo identificato è Aulla, in provincia di Massa Carrara, dove nei prossimi giorni è in programma anche un’assemblea nell’aula Consiliare del Comune su informazione e formazione “volontari no Cpri”, con la partecipazione di Igor Zecchini della “Rete Mai più Lager No Cpr”. A organizzare l’incontro sono il circolo Arci Agogo di Aulla e Spi Cgil Lunigiana. Giovedì 7 maggio, si legge, “invitiamo a informarvi e formarvi su cos'è un Cpr e sul nuovo testo per la remigrazione. Rafforziamo il ‘no collettivo’ qui e altrove.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Migranti, l'incontro per la "formazione" dei "volontari No Cpr" nell'aula consiliare

Notizie correlate

Colleferro. Venerdì 6 Marzo in Aula Consiliare, importante incontro pubblico sul tema “La forza dei genitori per lo sport – La loro voce conta! Partnership Genitori–Allenatori”Cronache Cittadine COLLEFERRO – Venerdì 6 Marzo alle ore 17 nella Sala Consiliare di Palazzo Morandi a Colleferro avrà luogo un interessante...

Leggi anche: Nell'aula consiliare la presentazione del libro "Il cavaliere di maggio"

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Alloggi per migranti: apertura di uno sportello dedicato per favorire l’incontro tra domanda e offerta abitativa; Migranti e nuova fede; Barca di migranti in avaria, l’incontro col pescatore sardo e i festeggiamenti in mare; Il nuovo Cpr di Castel Volturno inaugura il Panopticon per la detenzione dei migranti.

Migranti lavoratori, aperto lo sportelloTREVISO - Uno sportello straordinario per raccogliere le richieste dei lavoratori migranti senza dimora che non hanno più titolo per stare nei centri di accoglienza. E la convocazione di ... ilgazzettino.it

Al Centro Fernandes dibattito col vescovo su migranti e accoglienzaDomani, lunedì 27 aprile, alle ore 11.00 il Centro Fernandes di Castel Volturno ospiterà un incontro dedicato al complesso tema delle migrazioni e dell'accoglienza. L'incontro sarà presieduto da Sua E ... casertanews.it

"La condotta contestata a Matteo Salvini, ossia l'avere, nella qualità di ministro dell'Interno e abusando dei propri poteri, privato indebitamente della libertà personale 147 migranti, omettendo senza giustificato motivo di esitare positivamente le richieste di Po - facebook.com facebook

Energia e migranti. Gli spettri di Meloni in vista delle urne x.com