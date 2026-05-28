Ballando con le Stelle 2026 | giuria nel caos i nomi veri e i falsi

Da tutto.tv 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, si sono moltiplicate le voci sui possibili sostituti. Tuttavia, fonti vicine alla produzione confermano che la lista ufficiale dei giudici non è ancora definitiva, e alcuni nomi circolano senza conferma. La giuria del programma resta quindi in fase di definizione, con indiscrezioni che si susseguono senza una comunicazione ufficiale. La scelta del nuovo giudice non è ancora stata annunciata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle ha scatenato una corsa ai nomi per trovare un sostituto degno, ma la situazione sembra molto più confusa di quanto vogliano far credere le indiscrezioni delle ultime ore. Secondo quanto riportato da Hit su AffariItaliani, Milly Carlucci avrebbe addirittura valutato un rinnovamento quasi totale della giuria, mantenendo soltanto Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Una prospettiva clamorosa, che lo stesso giornalista ha però subito ridimensionato: “diciamo che percentualmente parlando 60% per il ricambio quasi totale e 40% solo per la sostituzione della sola Selvaggia”. In pratica, un’ipotesi molto ampia che lascia aperto praticamente tutto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

ballando con le stelle 2026 giuria nel caos i nomi veri e i falsi
© Tutto.tv - Ballando con le Stelle 2026: giuria nel caos, i nomi veri e i falsi
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ballando, caos Giuria l'annuncio improvviso di Milly Carlucci scuote i fan

Video Ballando, caos Giuria l'annuncio improvviso di Milly Carlucci scuote i fan

Notizie e thread social correlati

Ballando con le Stelle 2026: i nomi nel mirino di Milly CarlucciMilly Carlucci ha concluso da poco la prima edizione del suo nuovo programma televisivo e ora si concentra sul prossimo appuntamento di Ballando con...

Giuria Ballando con le stelle 2026: spunta un conduttore “scomodo” per affiancare Selvaggia Lucarelli?In vista della prossima stagione di Ballando con le Stelle, si parla già di possibili cambiamenti nella giuria.

Temi più discussi: Ballando con le Stelle 2026, Elena Sofia Ricci nel cast? Gli incontri segreti col maestro e il sogno di Milly Carlucci; Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci prepara il cast: spuntano tre nomi. Chi sono; Gran Finale di BALLANDO ON THE ROAD 2026. Milly Carlucci alla ricerca di nuovi talenti; Ballando con le stelle: i primi rumor sulle star.

ballando con le stelleSelvaggia Lucarelli e l’addio a Ballando con le stelle, potrebbe sostituirla Barbara D’Urso: Autunno meravigliosoMentre si fa sempre più concreta l'ipotesi dell'addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle per condurre L'isola dei famosi, emergono i nomi ... fanpage.it

ballando con le stelleBallando con le Stelle, senza Selvaggia scatta la rivoluzione: fuori anche Zazzaroni e un altro giudice. Chi va via (e chi arriva)Il possibile addio della blogger scatena ipotesi e retroscena sul dance show di Milly Carlucci. Con lei potrebbero andarsene anche altri volti storici. Ecco i dettagli. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web