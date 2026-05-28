Dopo l’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, si sono moltiplicate le voci sui possibili sostituti. Tuttavia, fonti vicine alla produzione confermano che la lista ufficiale dei giudici non è ancora definitiva, e alcuni nomi circolano senza conferma. La giuria del programma resta quindi in fase di definizione, con indiscrezioni che si susseguono senza una comunicazione ufficiale. La scelta del nuovo giudice non è ancora stata annunciata.

L’addio di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle ha scatenato una corsa ai nomi per trovare un sostituto degno, ma la situazione sembra molto più confusa di quanto vogliano far credere le indiscrezioni delle ultime ore. Secondo quanto riportato da Hit su AffariItaliani, Milly Carlucci avrebbe addirittura valutato un rinnovamento quasi totale della giuria, mantenendo soltanto Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Una prospettiva clamorosa, che lo stesso giornalista ha però subito ridimensionato: “diciamo che percentualmente parlando 60% per il ricambio quasi totale e 40% solo per la sostituzione della sola Selvaggia”. In pratica, un’ipotesi molto ampia che lascia aperto praticamente tutto. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ballando con le Stelle 2026: giuria nel caos, i nomi veri e i falsi

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Ballando, caos Giuria l'annuncio improvviso di Milly Carlucci scuote i fan

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