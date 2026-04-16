Giuria Ballando con le stelle 2026 | spunta un conduttore scomodo per affiancare Selvaggia Lucarelli?

In vista della prossima stagione di Ballando con le Stelle, si parla già di possibili cambiamenti nella giuria. Secondo alcune fonti, Giuseppe Cruciani potrebbe entrare nel cast dei giudici, secondo quanto riportato da un noto sito di gossip. Lo show, che andrà in onda su Rai 1 e sarà condotto da Milly Carlucci, potrebbe vedere la presenza di un nuovo volto tra i giudici, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali.

Mancano ancora diversi mesi all’autunno, ma il toto-giuria di Ballando con le Stelle è già partito. Secondo un’indiscrezione lanciata da Davide Maggio, Giuseppe Cruciani sarebbe il primo candidato per entrare nel “corpo giudicante” dello show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La notizia è doppia: non solo svela un nome concreto, ma conferma anche una volontà che sembrava già nell’aria da tempo, ovvero quella di rinnovare la giuria dello show. L’esistenza di una rosa di papabili indica che, con ogni probabilità, l’edizione 2026 porterà nuovi volti al tavolo della giuria. Se Cruciani si aggiungerebbe agli attuali cinque giurati o ne sostituirebbe qualcuno, al momento non è ancora dato sapere.🔗 Leggi su Tutto.tv

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