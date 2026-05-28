Balestrate la Consulta delle donne torna a parlare di legalità | il 29 maggio incontro dedicato a droghe e dipendenze
Il 29 maggio si terrà a Balestrate un incontro organizzato dalla Consulta delle Donne, dedicato a droghe e dipendenze. L’evento fa parte del Progetto Legalità, che mira a promuovere tra i giovani la prevenzione, la consapevolezza e il rispetto delle norme. La Consulta delle Donne continua così il suo impegno nel sensibilizzare sulla legalità e sulle conseguenze delle dipendenze. La partecipazione è aperta a tutte le fasce di età interessate.
Prosegue a Balestrate il percorso del Progetto Legalità promosso dalla Consulta delle Donne, da sempre impegnata nella diffusione della cultura della prevenzione, della consapevolezza e del rispetto delle regole tra le nuove generazioni. Il secondo appuntamento dell’iniziativa si terrà il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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