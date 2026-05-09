Martedì 12 maggio 2026 alle ore 17 si terrà la prima seduta ufficiale della Consulta delle Donne nella città di Manfredonia. La riunione segna l'inizio delle attività di questo organismo istituito per rappresentare le istanze femminili nel territorio, con la partecipazione di rappresentanti designate. La costituzione della consulta è stata annunciata nei giorni scorsi, e l’appuntamento costituisce il primo momento formale di confronto tra le componenti coinvolte.

La Consulta delle Donne della Città di Manfredonia si insedierà ufficialmente martedì 12 maggio 2026 alle ore 17.00 presso l’Aula Consiliare di Palazzo San Domenico. Un momento istituzionale importante che segna l’avvio di uno spazio stabile di confronto, partecipazione e proposta, nato per valorizzare il contributo delle donne nella vita sociale, culturale e amministrativa della città. La Consulta, istituita dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 35 dello Statuto Comunale, rappresenta un organismo partecipativo, consultivo e propositivo che intende favorire il dialogo sui temi delle pari opportunità, dei diritti, della cittadinanza attiva e della presenza femminile nei processi decisionali.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Consulta delle donne: martedì 12 maggio la prima seduta di insediamento

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