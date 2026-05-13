Legalità ambiente e bene comune | a Balestrate il progetto della Consulta delle donne con gli studenti della scuola primaria

A Balestrate è iniziato un nuovo progetto promosso dalla Consulta delle Donne, con il supporto finanziario del Ministero dell’Interno. L’iniziativa coinvolge gli studenti della scuola primaria e si focalizza su temi legati alla legalità, all’ambiente e al bene comune. La partecipazione delle giovani generazioni mira a sensibilizzare sui valori civici e sociali attraverso attività educative e di confronto.

Prende il via a Balestrate il progetto promosso dalla Consulta delle Donne e finanziato dal Ministero dell’Interno. Il primo appuntamento, dal titolo “La legalità tra sostenibilità e rispetto dell’ambiente”, si terrà venerdì 15 maggio 2026 alle ore 11,30 presso l’Ic “Rettore Evola”, plesso Aldo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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