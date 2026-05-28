Bagnoli nuova anomalia nei dati sull’aria | due centraline sopra la soglia PM10

Notizia in breve

Nel periodo dal 18 al 25 maggio, il monitoraggio dell’aria a Bagnoli ha mostrato valori di PM10 inferiori alle soglie di legge nelle due centraline mobili dell’Arpac. Tuttavia, un’altra centralina ha registrato valori sopra la soglia, creando una discrepanza nei dati. Il report ufficiale non segnala sforamenti nelle centraline mobili, mentre l’anomalia riguarda comunque le misurazioni di una terza centralina. La differenza tra i dati ha suscitato discussioni tra le autorità e i cittadini.