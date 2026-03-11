A Milano, il livello di Pm10 si mantiene sopra la soglia di guardia di 50 mgmc in tutti i punti di rilevamento, confermando la persistente presenza di smog nella città. Le centraline continuano a registrare valori elevati, evidenziando come il problema dell'inquinamento atmosferico rimanga attuale e diffuso in tutta l'area metropolitana. La situazione resta sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

Milano, 11 marzo 2026 – Non si allenta la morsa dello smog sulla provincia di Milano: concentrazioni di Pm10 ancora sopra la soglia di guardia (50 mgmc) ieri in tutti i punti di rilevamento in città. Le centraline Arpa hanno registrato infatti valori pari a 70 mgmc a in viale Marche, 61 a Città Studi e 53 al Verziere. Non disponibili i dati della centralina in via Senato. Nell'area metropolitana, a Pioltello i livelli rilevati sono 61 mgmc. Milan, Italy - January 6, 2019: Milan landscape with smog, aerial view of the city with polluted air. Pm10: cos’è e perché è un indicatore della qualità dell’aria. "Con i termini particolato atmosferico... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La morsa dello smog su Milano: Pm10 ancora sopra la soglia di guardia in tutta la città. Ecco perché è un (grande) problema

Articoli correlati

Leggi anche: Smog a Milano, Pm10 sopra la soglia in quasi tutta la città

Leggi anche: Smog, concentrazioni di Pm10 sopra la soglia di guardia

Contenuti utili per approfondire La morsa dello smog su Milano Pm10...

Argomenti discussi: Pianura Padana ancora nella morsa dello smog, torna verde l’Emilia-Romagna.

Smog a Milano, già raggiunto il limite annuale: polveri fuorilegge un giorno su due. Boffi: «Donne più esposte, gli effetti sul Dna»Bonus di 35 infrazioni esaurito a inizio marzo. Entro il 2026 l’Italia dovrà recepire la direttiva Ue sui nuovi limiti: c’è la possibilità di una deroga (di dieci anni) ma soltanto se si dimostra di a ... milano.corriere.it

Pianura Padana ancora nella morsa dello smog, torna verde l’Emilia-RomagnaIn Pianura Padana rimangono alti i livelli di smog, in attesa dei nuovi bollettini: semaforo rosso solo a Torino, arancioni molte altre città ... ecodallecitta.it