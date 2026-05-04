Le associazioni ambientaliste hanno espresso preoccupazione per i livelli di inquinamento dell’aria, evidenziando le polveri provenienti dal porto e le emissioni della zona industriale. Secondo uno studio condotto dall’ente Sentieri, i dati sui possibili effetti dell’inquinamento sono allarmanti. In risposta, le associazioni chiedono l’installazione di due nuove centraline di monitoraggio per verificare la qualità dell’aria nella zona.

Le polveri del porto, le emissioni della zona industriale, i report sugli effetti dell’inquinamento effettuati dallo studio Sentieri sono alcuni dei dati che allarmano le associazioni ambientaliste. Così le associazioni presenti sul territorio e precisamente Isde (Medici per l’Ambiente Sezione di Massa e Carrara) con Alberto Rutili, il Circolo Legambiente Massa e Montignoso con Francesco Rossi, il Circolo Legambiente Carrara con Paola Antonioli è l’Associazione “Amare Marina” con Dariella Piolanti e Carla Gianfranchi hanno chiesto all’Arpat di Massa-Carrara, il miglioramento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria sul territorio provinciale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Qualità dell’aria, allarme. Gli ambientalisti chiedono due nuove centraline

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