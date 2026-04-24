Laura Allegrini si dimette da consigliera comunale

Durante un consiglio comunale straordinario dedicato agli 80 anni dalla prima elezione locale, un membro dell’opposizione ha annunciato le proprie dimissioni dalla carica di consigliera comunale. L’evento si è svolto in un’atmosfera formale, con l’attenzione rivolta alle comunicazioni ufficiali. La decisione è stata comunicata pubblicamente dai banchi dell’opposizione, senza ulteriori dettagli forniti in quella sede.

Durante il consiglio straordinario per gli 80 anni dalla prima elezione comunale a Viterbo, è arrivato un annuncio importante dai banchi dell'opposizione. Mentre nell'aula, ex sindaci, consiglieri e ospiti d'onore hanno ripercorso le trame della lunga storia politica dell'assise comunale è.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Corruzione a Cisterna, dopo l’arresto Renio Monti si dimette da consigliare comunaleRenio Monti si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Cisterna, e anche da quella di consigliere provinciale. Corruzione a Cisterna, dopo l’arresto Renio Monti si dimette da consigliere comunaleRenio Monti si è dimesso dalla carica di consigliere comunale di Cisterna, e anche da quella di consigliere provinciale.