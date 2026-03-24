Un sottosegretario si è dimesso dall'incarico, dichiarando di aver presentato le sue dimissioni irrevocabili. Ha aggiunto di aver lavorato contro la criminalità, ottenendo risultati concreti, e di aver commesso una leggerezza che ha prontamente corretto una volta resa nota. La decisione arriva dopo che sono emerse alcune questioni legate a comportamenti ritenuti inappropriati.

AGI - "Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e, pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell'interesse della Nazione, ancor prima che per l'affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio". Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Delmastro si dimette da sottosegretario: "Non ho fatto nulla di scorretto"

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