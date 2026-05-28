Bacoli emergenza post-sisma | si valuta il fondo CAS per gli sgomberi
Dopo il recente terremoto, si sta valutando l’uso del fondo CAS per finanziare gli sgomberi delle famiglie nelle zone a rischio. Alcune aree costiere sono state interdette a causa del pericolo di crolli e sono in corso verifiche per stabilire quali zone saranno interessate dagli sgomberi. La decisione riguarda anche l’estensione del fondo alle famiglie coinvolte nelle evacuazioni.
? Punti chiave Come verrà esteso il fondo CAS alle famiglie degli sgomberati?. Quali aree costiere sono state interdette per il rischio di crolli?. Chi gestirà i nuovi studi tecnici sulla stabilità dei costoni?. Come influiranno le ordinanze della Capitaneria sul turismo locale?.? In Breve Regione Campania e Protezione Civile valutano estensione fondi CAS per nuclei familiari colpiti.. Capitaneria di Porto di Pozzuoli e Comune di Bacoli vietano balneazione in zone instabili.. Tavolo tecnico pianifica monitoraggio costoni e possibili interventi di disgaggio nel territorio.. Misure economiche ricollegate alle norme già attivate dopo il sisma del 13 marzo 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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