Bacoli emergenza post-sisma | si valuta il fondo CAS per gli sgomberi

Notizia in breve

Dopo il recente terremoto, si sta valutando l’uso del fondo CAS per finanziare gli sgomberi delle famiglie nelle zone a rischio. Alcune aree costiere sono state interdette a causa del pericolo di crolli e sono in corso verifiche per stabilire quali zone saranno interessate dagli sgomberi. La decisione riguarda anche l’estensione del fondo alle famiglie coinvolte nelle evacuazioni.