In Friuli Venezia Giulia si sta valutando un aggiornamento del fondo dedicato alle cure termali per il 2026. Si discute anche di un possibile aumento dell’importo giornaliero destinato ai trattamenti termali, mentre i contributi destinati ai mutilati sono rimasti invariati dal 2012. Queste questioni riguardano le modalità di finanziamento e le eventuali modifiche ai benefici previsti per i pazienti.

? Cosa scoprirai Quanto salirà l'assegno giornaliero per le cure termali nel 2026?. Perché i contributi per i mutilati sono fermi dal 2012?. Come influirà l'inflazione sul nuovo fondo regionale per le terme?. Chi gestirà i dati per decidere l'importo dei nuovi contributi?.? In Breve Contributo attuale di 46,20 euro al giorno fissato nel 2012. Consigliere Nicola Conficoni chiede adeguamento fondi basato sull'inflazione. Priorità risorse sanitarie regionali per prestazioni Lea rispetto alle terme. Analisi dati con Aziende sanitarie per delibera prevista nel 2026. L’assessore alla Salute Riccardo Riccardi ha annunciato in III Commissione consiliare una revisione delle norme sui contributi per le cure termali destinati ai mutilati e agli invalidi di guerra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - FVG, revisione contributi termali: si valuta il nuovo fondo 2026

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