Oderzo emergenza dignità | il degrado del CAS arriva in Parlamento

Tre deputati hanno presentato un'interrogazione al Ministero dell'Interno riguardo al centro di accoglienza di Oderzo. Nel documento si evidenzia un peggioramento delle condizioni di vita all’interno della struttura, che ha portato a un dibattito pubblico sulla gestione del centro. La questione riguarda il livello di assistenza e l’ambiente in cui si trovano le persone ospitate, con richieste di intervento da parte delle autorità competenti.

? Cosa sapere Scarpa, Zanella e Grimaldi portano in Parlamento il degrado del CAS di Oderzo.. I deputati chiedono al Ministero dell'Interno un intervento sulla gestione del centro trevisano.. L’interrogazione parlamentare presentata da Scarpa, Zanella e Grimaldi porta il degrado del CAS di Oderzo direttamente alla Camera dei Deputati, denunciando la presenza di roditori nei dormitori e servizi igienici in condizioni pietose. La questione ha varcato i confini della provincia di Treviso per finire sotto i riflettori di Roma. Le segnalazioni, che trovano conferma in video e materiale documentale, descrivono una realtà dove il sovraffollamento cronico e le sistemazioni improvvisate colpiscono la dignità degli ospiti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oderzo, emergenza dignità: il degrado del CAS arriva in Parlamento Notizie correlate Il caso del Uomo Vitruviano "evirato" alle Olimpiadi arriva in ParlamentoNella sigla che presenta le dirette di Milano Cortina alla riproduzione del disegno di Leonardo da Vinci sono stati cancellati i genitali Che fine... Dopo il tormentone “Shtat a la cas”, il loretese Edoardo Ruzzi arriva a Sanremo con un brano scritto per DitonellapiagaDitonellapiaga parteciperà al festival di Sanremo 2026 con una canzone intitolata “Che fastidio!”, scritta dal loretese Edoardo Ruzzi, in arte...