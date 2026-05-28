Bacco Tabacco e Giacomo Puccini
A Pisa, il 28 maggio 2026, si è svolto un evento dedicato a Bacco, il tabacco e il compositore Giacomo Puccini. L’iniziativa è stata sostenuta dal Consiglio Regionale Toscano e dal Comune di Pisa. La manifestazione ha coinvolto diverse attività tra esposizioni e spettacoli, senza però specificare i dettagli. La giornata ha visto la partecipazione di pubblico e organizzatori, con un focus sulla cultura e le tradizioni locali.
Pisa, 28 maggio 2026 – Con il patrocinio del Consiglio Regionale Toscano e del Comune di Pisa, Il Centro Studi Arnopolis e il Comitato Le Piagge, in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, il Club Amici del Toscano e l’Accademia di Musica Stefano Strata, organizzano Venerdì 29 maggio dalle ore 18 presso il Chiostro del Centro espositivo SMS (Le Piagge-Pisa) Bacco, Tabacco e. Giacomo Puccini, un omaggio al Maestro lucchese in occasione del centenario della prima di Turandot. Ad animare il pomeriggio saranno: Alessandro Ceccarini che proporrà il suo nuovo saggio Caleidoscopio Pucciniano (dreamBOOK edizioni), nel quale il legame... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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