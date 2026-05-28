bacco tabacco e giacomo puccini

Notizia in breve

A Pisa, il 28 maggio 2026, si è svolto un evento dedicato a Bacco, il tabacco e il compositore Giacomo Puccini. L’iniziativa è stata sostenuta dal Consiglio Regionale Toscano e dal Comune di Pisa. La manifestazione ha coinvolto diverse attività tra esposizioni e spettacoli, senza però specificare i dettagli. La giornata ha visto la partecipazione di pubblico e organizzatori, con un focus sulla cultura e le tradizioni locali.