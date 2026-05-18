Happy Wine e Bacco Tabacco e Tapas | due appuntamenti speciali a Chiaia per Wine&Thecity

Mercoledì 20 e giovedì 21 maggio si terranno due eventi nel quartiere Chiaia dedicati alla promozione dei vini di Wine&Thecity. Durante queste giornate, verranno organizzate degustazioni nei negozi dello shopping locale, offrendo ai partecipanti l’opportunità di assaggiare diverse etichette. I due appuntamenti sono intitolati Happy Wine a Chiaia e Bacco, Tabacco & Tapas, e si svolgeranno in specifici locali selezionati della zona. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi dedicati al mondo del vino e del buon cibo.

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