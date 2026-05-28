Baby gang a Cantù Molteni dopo l’arresto del 16enne | Grazie ai carabinieri lo Stato c’è
Dopo l’arresto di un 16enne accusato di aver accoltellato un 19enne durante una rapina nel parco “Don Gnocchi”, il sottosegretario al ministero dell’Interno ha ringraziato le forze dell’ordine. L’arresto è avvenuto la sera del 24 ottobre 2025 a Cantù. Molteni ha commentato che “lo Stato c’è” e ha espresso apprezzamento per l’intervento dei carabinieri.
Dopo l’arresto del 16enne accusato di aver accoltellato un 19enne durante una violenta rapina avvenuta la sera del 24 ottobre 2025 al parco “Don Gnocchi” di Cantù, arriva anche l’intervento del sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni. L’episodio aveva profondamente scosso la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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