Moschea a Cantù i mal di pancia di Molteni dopo il via libera del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha recentemente accolto il ricorso di un'associazione riguardo alla moschea di via Milano a Cantù. Nonostante questa decisione, il problema non sembra risolto, poiché si sono già manifestate tensioni tra le parti coinvolte. La questione ha attirato l’attenzione di diverse componenti della comunità locale, che attendono ulteriori sviluppi sulla vicenda.

Cantù (Como), 6 maggio 2026 – Non basta una sentenza con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'associazione Assalam sulla moschea di via Milano a Cantù. Non bastano 12 anni di contenziosi, di raccolta firme ai gazebo, di prese di posizione della Lega contro il “rischio di islamizzazione” dell’operosa Brianza. Contro. Nonostante il pronunciamento del Consiglio di Stato Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell'Interno, torna sull’argomento precisando la sua “ totale e assoluta contrarietà alla moschea di Cantù. Stiamo lavorando con alcuni colleghi della Lega su una proposta di legge a livello nazionale per inquadrare il fenomeno dell' Islam politico rispetto ai tracciamenti finanziari, alla realizzazione dei luoghi di culto, al travisamento del volto, a un registro per imam e associazioni”.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Moschea a Cantù, i mal di pancia di Molteni dopo il via libera del Consiglio di Stato Notizie correlate Moschea di Cantù, Molteni al contrattacco: “Legge nazionale contro l’Islam politico”Dopo la sentenza del consiglio di Stato che ha accolto il ricorso dell’associazione Assalam sulla moschea di via Milano a Cantù, il sottosegretario... Leggi anche: Dopo la strage di Crans Montana. Regione parte civile con lo Stato? Intanto c’è il via libera in Consiglio Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cantù, scontro tra Comune e Assalam. Altra vittoria degli islamici: Ora la moschea; Assalam/ Diritto di culto ristabilito a Cantù/ Il Comune commissariato paghi e ubbidisca alla legge. Cantù, la moschea si farà. Via libera dal Consiglio di StatoCantù Accolto il ricorso di Assalam, trenta giorni per l’insediamento del commissario ad acta ... laprovinciadicomo.it Moschea di Cantù, Molteni al contrattacco: Legge nazionale contro l’Islam politicoDopo la sentenza del Consiglio di Stato sul ricorso dell’associazione Assalam, il sottosegretario all’Interno rilancia: Non arretro di un passo, priorità a sicurezza e controlli ... quicomo.it Per i colleghi che si occupano di Project Finance: come vi state regolando dopo la sentenza del Consiglio di Stato s**[ez. V, 04.02.2026 n. 917](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/nodeRef=&schema=cds&nrg=202506228&nomeFile=202600917 - facebook.com facebook