I carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito un nuovo arresto legato a Baby Gang, coinvolgendo il rapper e diverse persone vicine a lui. Sono state emesse varie ordinanze di custodia cautelare in carcere e sono state effettuate numerose perquisizioni. È stato diffuso un video dell’arresto in cui l’artista mostra armi di vario tipo.

Nuovo arresto per Baby Gang. I carabinieri del Comando provinciale di Lecco hanno eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare in carcere e numerose perquisizioni che vedono coinvolti il rapper e molte persone a lui vicine. I carabinieri hanno diffuso le immagini che mostrano il blitz con tanto di elicottero, le pistole trovate nell’abitazione del rapper e alcuni vecchi video di Baby Gang che si inquadra mentre sfoggia armi di vario tipo, oltre che le storie che l’artista aveva pubblicato la sera in cui aveva sorpreso dei ladri che tentavano di rubare in casa sua mentre si trovava a un concerto. Il nuovo arresto arriva a pochi giorni dalla condanna, il 4 marzo scorso, a 2 anni e 8 mesi, per ricettazione e detenzione di una pistola clandestina con matricola abrasa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Baby Gang, il video dell'arresto diffuso dai Carabinieri: l'artista sfoggia armi di vario tipo

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