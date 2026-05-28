Azzardo record | 22 miliardi l’anno drenano il potere d’acquisto

Notizia in breve

Ogni anno, l’azzardo fa perdere circa 22 miliardi di euro, una cifra che influisce sul potere d’acquisto delle famiglie. Le città italiane con i maggiori livelli di spesa sono quelle dove si concentrano le attività di gioco d’azzardo più diffuse e frequenti. La spesa si distribuisce su diversi tipi di giochi, influenzando anche il totale del PIL nazionale. Le aree con più alta spesa sono spesso grandi centri urbani, dove l’offerta di giochi e le promozioni sono più presenti.