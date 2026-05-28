Azzardo record | 22 miliardi l’anno drenano il potere d’acquisto
Ogni anno, l’azzardo fa perdere circa 22 miliardi di euro, una cifra che influisce sul potere d’acquisto delle famiglie. Le città italiane con i maggiori livelli di spesa sono quelle dove si concentrano le attività di gioco d’azzardo più diffuse e frequenti. La spesa si distribuisce su diversi tipi di giochi, influenzando anche il totale del PIL nazionale. Le aree con più alta spesa sono spesso grandi centri urbani, dove l’offerta di giochi e le promozioni sono più presenti.
? Domande chiave Quanto incide davvero questa spesa sul PIL nazionale?. Quali città italiane registrano i picchi di spesa più alti?. Perché il gioco online sta crescendo così velocemente tra i giovani?. Come influisce questo drenaggio di denaro sul potere d'acquisto familiare?.? In Breve Raccolta totale 2025 a 165,34 miliardi pari al 7,3% del PIL nazionale.. Canale online supera i 100 miliardi con crescita del 221% dal 2018.. Spesa media annua di 3.284 euro per ogni maggiorenne in Italia.. Isernia guida i capoluoghi con 6.307 euro pro capite per scommesse..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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