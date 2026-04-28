Nel 2025 in Italia si sono spesi circa 165 miliardi di euro in giochi d'azzardo, con una crescita del 9% rispetto all'anno precedente, soprattutto nelle scommesse online. Le perdite nette dei giocatori hanno superato i 20 miliardi di euro, mentre le entrate complessive raggiungono gli 11 miliardi. Questi dati evidenziano un incremento significativo dell’attività di gioco e le conseguenze economiche che essa comporta.

? Cosa sapere In Italia 165 miliardi spesi per l'azzardo nel 2025 con crescita 9% scommesse online.. Le perdite nette dei giocatori superano i 20 miliardi contro gli 11 miliardi incassati.. Oltre 165 miliardi di euro sono stati spesi in Italia per il gioco d’azzardo nel corso del 2025, un dato che emerge dall’analisi condotta da Libera e che evidenzia una crescita del 9% per quanto riguarda le scommesse online rispetto all’anno precedente. La fotografia fornita dal dossier mette in luce una dinamica economica che incide profondamente sul tessuto sociale del Paese. Mentre le risorse destinate al gioco raggiungono cifre senza precedenti, la gestione politica e finanziaria di questo settore appare caratterizzata da una sproporzione strutturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Azzardo in Italia: 165 miliardi persi, un buco sociale enorme

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