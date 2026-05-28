Aziende premiate in Parlamento onoreficenza a Pasquale Lampugnale Ceo di Sidersan
Un evento in Parlamento ha premiato aziende e figure di rilievo nel settore industriale. Durante la cerimonia, organizzata dall’intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili, è stato riconosciuto il ruolo di un Ceo di una società attiva nel settore sanitario. La premiazione ha coinvolto diverse aziende, senza specificare i nomi. La cerimonia si è svolta in un contesto istituzionale, con la partecipazione di rappresentanti politici e imprenditoriali.
Nel corso di una cerimonia organizzata dall’Intergruppo parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e isole minori, consesso istituzionale a cui aderiscono oltre 50 parlamentari di tutti gli schieramenti politici, un conferimento ha riguardato l’azienda campana, Sidersan S.p.A, guidata da Pasquale Lampugnale, già vicepresidente nazionale di Confindustria per la piccola industria. “Sono profondamente soddisfatto – dichiara Lampugnale – soprattutto per la motivazione che mi tocca particolarmente: ‘Per il ruolo di riferimento assoluto che Sidersan S.p.A. ricopre nella filiera siderurgica, un esempio virtuoso di imprenditoria del Mezzogiorno che coniuga radici profonde, innovazione continua e impegno civile per lo sviluppo delle aree interne della Campania e del Paese’. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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