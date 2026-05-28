aziende premiate in parlamento onoreficenza a pasquale lampugnale ceo di sidersan

Notizia in breve

Un evento in Parlamento ha premiato aziende e figure di rilievo nel settore industriale. Durante la cerimonia, organizzata dall’intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili, è stato riconosciuto il ruolo di un Ceo di una società attiva nel settore sanitario. La premiazione ha coinvolto diverse aziende, senza specificare i nomi. La cerimonia si è svolta in un contesto istituzionale, con la partecipazione di rappresentanti politici e imprenditoriali.