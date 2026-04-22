Salute sul posto di lavoro Premiate novanta aziende

Nelle Ville Ponti si sono tenuti i riconoscimenti dedicati alle aziende che si distinguono per l’attenzione alla salute e al benessere dei propri lavoratori. A questa cerimonia hanno partecipato novanta realtà imprenditoriali, premiate per aver adottato pratiche volte a migliorare le condizioni di lavoro e la qualità della vita dei dipendenti. L’evento ha messo in evidenza l’impegno di molte imprese in ambito di salute sul luogo di lavoro.

Le aziende più attente alla promozione del benessere e della salute dei propri dipendenti sono state premiate alle Ville Ponti. Circa 90 le realtà pubbliche e private del territorio che hanno ricevuto il riconoscimento assegnato da Ats Insubria e Confindustria Varese, nell’ambito del programma WHP - Workplace Health Promotion, che punta sulla salute come investimento strategico per le imprese e come leva concreta di responsabilità sociale. L’obiettivo è accompagnare le imprese in un percorso strutturato e continuativo per favorire corretti stili di vita: dall’alimentazione equilibrata all’attività fisica, dalla promozione di ambienti di lavoro liberi dal fumo alla prevenzione dei principali comportamenti a rischio, come il consumo di alcol e le dipendenze.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Salute sul posto di lavoro. Premiate novanta aziende Chine : enquête choc sur la consommation de masse Notizie correlate Leggi anche: Le 66 aziende brianzole premiate perché promuovono salute e benessere sul luogo di lavoro Altri aggiornamenti Temi più discussi: Aziende che promuovono salute sul posto di lavoro: 23 realtà virtuose di Langhe e Roero premiate a Verduno; Ricerca sanitaria, l'Emilia-Romagna conferma la propria eccellenza; La salute al lavoro: Ats e Confindustria premiano 90 aziende varesine virtuose; Concorso La salute nel piatto. 2° posto per l’alberghiero Follador – De Rossi di Falcade. Salute mentale sul posto di lavoro: ansia e depressione sono i disturbi principali. Domani la Giornata mondiale OmsI problemi sanitari legati al lavoro determinano una perdita economica del 4-6% del Pil per la maggior parte dei paesi. I servizi sanitari di base per prevenire i problemi sul lavoro costano in media ... quotidianosanita.it Salute sul lavoro: servono cambiamenti fondamentali per evitare 1,2 milioni di morti l’anno. La strategia OIL e OmsLa salute sui luoghi di lavoro richiede cambiamenti fondamentali nel modo di lavorare nella globalizzazione attuale caratterizzata da un rapido sviluppo tecnologico, transizione demografica e ... quotidianosanita.it Al Fuorisalone di Milano l'installazione di Zambon dedicata alla salute femminile. x.com La tassa sulla salute per i frontalieri resta, ma la Regione promette detrazioni e sconti fiscali. facebook