Axios | Usa e Iran vicini a un’intesa Trump | Grandi progressi Nave francese colpita a Hormuz – La diretta

Le notizie della giornata riguardano i recenti sviluppi tra Stati Uniti e Iran, con annunci di progressi nei negoziati e la sospensione di un progetto militare statunitense. Nel frattempo, una nave francese è stata colpita nello stretto di Hormuz, aggiungendo tensione alla regione. Il presidente americano ha commentato che si stanno facendo passi avanti significativi verso un accordo con l’Iran, senza tuttavia fornire dettagli specifici.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia a sorpresa una sospensione di Project Freedom. E dice che sono stati compiuti «grandi progressi verso un accordo completo e definitivo» con l’Iran. La svolta arriva con un post su Truth in cui il tycoon spiega che il piano per liberare lo Stretto di Hormuz «sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato». L’annuncio ha fatto balzare i futures azionari alimentando le speranze su un accordo di pace a breve. Che consentirebbe la riapertura dello stretto in cui transita il 20% del greggio mondiale. Intanto una nave portacontainer francese, la San Antonio, è stata colpita mentre transitava nello Stretto di Hormuz.🔗 Leggi su Open.online

Guerra Iran-Usa vicina Trump: «Non ho ancora deciso»

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