Tra Iran e Stati Uniti prosegue lo stallo diplomatico e Trump sta perdendo la pazienza Per Axios attende in giornata nuovi piani di attacco per piegare gli ayatollah

Da lanotiziagiornale.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stallo tra Iran e Stati Uniti nella trattativa diplomatica continua senza segnali di risoluzione. Secondo fonti di Axios, il governo statunitense sta valutando nuovi piani di azione da mettere in atto contro il governo iraniano. La situazione resta incerta e si accentua la tensione tra le parti, con il rischio di un'escalation che potrebbe portare a conseguenze significative nella regione.

Con il perdurare dello stallo nei negoziati di pace tra Iran e Stati Uniti, cresce la tensione e sembra avvicinarsi una resa dei conti finale. Come riferisce Axios, nella giornata odierna il presidente Donald Trump dovrebbe ricevere i piani aggiornati dal comandante del Centcom, l’ammiraglio Brad Cooper, nei quali sono elencate le possibili azioni militari contro il regime degli ayatollah. Secondo il portale americano, l’opzione sostenuta dal Comando Centrale degli Stati Uniti (Centcom) sarebbe quella di condurre una serie di attacchi “brevi e potenti”, probabilmente contro obiettivi infrastrutturali e strategici, in grado di piegare l’Iran e costringerlo a tornare al tavolo negoziale in posizione di debolezza.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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