Axa Italia a Milano l’evento ‘Tok Tok? Chi è?’ con Fondazione Una Nessuna Centomila

Gli studenti della scuola secondaria Mauri di Milano hanno partecipato a un evento organizzato da Axa Italia e dalla Fondazione Una Nessuna Centomila. La mattinata è stata dedicata a un’attività chiamata ‘Tok Tok? Chi è?’, senza ulteriori dettagli su contenuti o obiettivi specifici dell’iniziativa.

(Adnkronos) – Gli studenti della Scuola Secondaria Mauri di Milano hanno trascorso la mattinata insieme a Fiorella Mannoia e a Marissa Passera, oltre che a Giulia Minoli e Celeste Costantino – rispettivamente presidente e vicepresidente di Una Nessuna Centomila – Simona Frassone, presidentessa di ScuolAttiva Ets e Chiara Soldano, ceo di Axa Italia in occasione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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