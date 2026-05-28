Avventura nella Riserva Iblea | trekking tra grotte e laghi selvaggi
Durante un'escursione nella Riserva Iblea, i partecipanti hanno affrontato un percorso di trekking tra grotte e laghi selvaggi. Per superare i passaggi tecnici all’interno delle grotte, sono state utilizzate corde e imbragature fornite dall’organizzazione. L’attrezzatura specifica per l’esplorazione delle latomie comprende caschi, torce e corde, consegnate ai partecipanti prima dell’accesso. La visita si è svolta senza incidenti, sotto la guida di esperti.
? Domande chiave Come si affrontano i passaggi tecnici con le corde nella grotta?. Quale attrezzatura specifica viene fornita per esplorare le latomie?. Dove si possono trovare i laghi dopo la discesa nelle gole?. Cosa si può fare a breve distanza dai sentieri iblei?.? In Breve Costo 20 euro adulti e 10 euro bambini con dislivello di 280 metri.. Durata 6 ore con partecipazione ragazzi dai 12 anni accompagnati.. Contatto telefonico +39 3409720896 per dettagli entro la sera precedente.. Eventi SICIL FOOD ad Acicastello e Acitrezza fino al 29 maggio 2026.. Antonio Di Grazia organizza un’escursione estiva tra i sentieri della riserva naturale iblea, con partenza dai carrubi verso la grotta dei Briganti e i laghi di Cavagrande del Cassibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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