Avventura nella Riserva Iblea | trekking tra grotte e laghi selvaggi

Notizia in breve

Durante un'escursione nella Riserva Iblea, i partecipanti hanno affrontato un percorso di trekking tra grotte e laghi selvaggi. Per superare i passaggi tecnici all’interno delle grotte, sono state utilizzate corde e imbragature fornite dall’organizzazione. L’attrezzatura specifica per l’esplorazione delle latomie comprende caschi, torce e corde, consegnate ai partecipanti prima dell’accesso. La visita si è svolta senza incidenti, sotto la guida di esperti.