Un’escursione sull’Etna permette di scoprire grotte laviche e rifugi storici immersi nei boschi di Milo. Tra le pareti scavate dalla lava, si possono visitare le cavità di Piano Noce, accessibili tramite percorsi dedicati. I rifugi antichi, costruiti tra gli alberi, sono raggiungibili seguendo sentieri segnati che attraversano il paesaggio naturale circostante. Questa attività offre un’occasione per esplorare un volto meno conosciuto del vulcano.

? Cosa scoprirai Cosa si scopre esplorando la grotta di Piano Noce?. Come si raggiungono gli antichi rifugi tra i boschi di Milo?. Quale attrezzatura serve per entrare in sicurezza nel tunnel lavico?. Quanto costa partecipare all'escursione guidata sul versante nord?.? In Breve Percorso di 11 km con dislivello di 350 metri tra Milo e Monte Crisimo.. Costo di 20 euro per adulti e 10 euro per bambini con prenotazione WhatsApp.. Ritrovo ore 9:00 in piazza del belvedere con visita alla grotta di Piano Noce.. Proposte future includono Pantalica dal 28 novembre 2025 e Villa Pacini il 3 maggio 2026.. Antonino Di Grazia organizza un’escursione tra i boschi del versante nord dell’Etna con partenza da Milo per visitare la grotta di Piano Noce e il rifugio di Monte Crisimo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Etna: trekking tra grotte laviche e antichi rifugi da Milo

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