Ganzirri tra natura e tradizione | itinerario tra laghi torri e antichi mestieri nella riserva di Capo Peloro
La laguna di Capo Peloro diventa protagonista di un percorso che unisce paesaggi naturali, torri storiche e antichi mestieri tradizionali. L’area, situata lungo la costa, ospita diverse specie di uccelli migratori e offre uno spettacolo di biodiversità. Nella riserva si trovano resti di torri di avvistamento e strutture legate alle attività artigianali di un tempo. L’iniziativa coinvolge visitatori e operatori locali, valorizzando le pratiche culturali e ambientali della zona.
La laguna di Capo Peloro torna al centro dell’attenzione con un’iniziativa che intreccia natura, storia e tradizioni locali. Sabato 23 maggio la Riserva Naturale Orientata ospiterà “Tra Acqua e Torri”, un itinerario guidato alla scoperta dell’ecosistema dei laghi di Ganzirri e delle attività che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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