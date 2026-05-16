Ganzirri tra natura e tradizione | itinerario tra laghi torri e antichi mestieri nella riserva di Capo Peloro

La laguna di Capo Peloro diventa protagonista di un percorso che unisce paesaggi naturali, torri storiche e antichi mestieri tradizionali. L’area, situata lungo la costa, ospita diverse specie di uccelli migratori e offre uno spettacolo di biodiversità. Nella riserva si trovano resti di torri di avvistamento e strutture legate alle attività artigianali di un tempo. L’iniziativa coinvolge visitatori e operatori locali, valorizzando le pratiche culturali e ambientali della zona.

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