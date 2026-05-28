Avis riunisce a Bellaria Igea Marina i volontari da tutta Italia Il dono è responsabilità

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio, oltre mille delegati nazionali di Avis si riuniscono al Palacongressi di Bellaria-Igea Marina per la 92ª Assemblea Generale. L'evento si concentra sul tema “Il dono è responsabilità” e coinvolge volontari provenienti da tutta Italia. La riunione si svolge in un contesto di discussione e confronto sulla promozione del dono di sangue e sulla responsabilità etica associata.

“L’etica: scelta di vita. Il dono è responsabilità”. Da venerdì 29 a domenica 31 maggio prossimi gli oltre mille delegati nazionali di Avis si riuniscono a congresso al Palacongressi di Bellaria-Igea Marina, in provincia di Rimini, per la 92ª Assemblea Generale di Avis. Obiettivo: incontrarsi e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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