Pasqua da incorniciare per Bellaria Igea Marina | hotel pieni e piazze gremite Show con il tour di Clara

Durante il fine settimana di Pasqua, Bellaria Igea Marina ha visto un incremento significativo di visitatori, con hotel completamente prenotati e piazze affollate. Numerosi eventi si sono svolti in tutta la città, attirando un grande pubblico. Tra gli appuntamenti principali, uno show con il tour di Clara ha attirato l'attenzione dei presenti, contribuendo a creare un’atmosfera vivace e festosa.

Migliaia di visitatori, hotel pieni e grande successo per eventi e concerti: la città si conferma meta turistica di richiamo La Pasqua a Bellaria Igea Marina è stata una festosa invasione. La città è stata travolta da migliaia di visitatori, con eventi da tutto esaurito e un'atmosfera semplicemente travolgente. Dai laboratori per bambini ai grandi concerti, ogni momento è stato un successo. Bellaria-Igea Marina si riconferma così una città dal divertimento trasversale, capace di fondere innovazione e tradizione. “Un grazie a tutti gli amici ospiti e turisti che hanno scelto di vivere la loro Pasqua a Bellaria Igea Marina - così sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti -. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Prima nata del 2026 a Bellaria Igea Marina, visita in Comune per BeatriceIl sindaco Filippo Giorgetti ha ricevuto la piccola Beatrice, prima nata dell’anno e tra le prime registrate con procedura anagrafica digitale Visita...

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Weekend di #Pasqua funestato da molti incidenti stradali mortali. Il più giovane aveva solo 8 anni morto mentre era in sella sulla moto con il papà - facebook.com facebook

Buona Pasqua, da me e Raoul x.com