Costiera Amalfitana a Erchie nuova isola ecologica per i residenti temporanei

Dal 27 aprile, nel borgo di Erchie, sarà attivata una nuova isola ecologica digitalizzata gestita dal Comune di Maiori. La struttura consentirà ai residenti temporanei e stabili di conferire direttamente i rifiuti, con l’obiettivo di migliorare il servizio di raccolta e contenere i costi. La novità riguarda un’area dedicata che utilizza strumenti digitali per facilitare il conferimento e la gestione dei rifiuti nella zona della Costiera Amalfitana.

A partire dal 27 aprile, nel borgo di Erchie, il Comune di Maiori attiverà una nuova isola ecologica digitalizzata per il conferimento diretto dei rifiuti, accessibile sia ai residenti stabili che alla popolazione transitoria, con lo scopo di ottimizzare il servizio di raccolta, ridurre i costi.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dramma maltempo, nuova frana in Costiera Amalfitana: chiusa la SS163 Dugenta ottiene finanziamento per la nuova Isola EcologicaL’Amministrazione Comunale di Dugenta esprime grande soddisfazione per l’ottenimento di un finanziamento destinato alla realizzazione della nuova... Approfondimenti e contenuti Maiori, incendio tra i boschi sopra Erchie in Costiera AmalfitanaNon si ferma l'azione devastante di qualche mano criminale tra i boschi della Costiera Amalfitana. Qui da questo pomeriggio ha ripreso a bruciare la fitta vegetazione al dispora del borgo di Erchie da ... ilmattino.it Costiera amalfitana, bimbo rischia di annegare in spiaggia. Trasportato in elicottero al SantobonoSi è sentito male in acqua ed ha rischiato di annegare. Brutta disavventura per un bimbo di 7 anni che si trovava con la sua famiglia su una spiaggia di Erchie in Costiera Amalfitana. Probabile una ... napoli.repubblica.it