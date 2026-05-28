Avellino ventidue volte merito | lo Stato premia chi lavora nell' ombra
Lo Stato ha riconosciuto 22 persone di Avellino, premiandole per aver svolto il proprio lavoro con impegno e dedizione. Le storie riguardano individui che, oltre alle loro attività quotidiane, hanno dato un contributo che si distingue. L'iniziativa mira a valorizzare il lavoro silenzioso e spesso nascosto di chi opera nell’ombra, senza specificare i settori coinvolti o i criteri di selezione. L’evento si è svolto nella città il 28 maggio 2026.
Avellino, 28 maggio 2026 – Ventidue persone. Ventidue storie di chi ha fatto il proprio lavoro — e poi qualcosa in più.Questa mattina, nel Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, il Prefetto Rossana Riflesso ha consegnato le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Lunedi da Leoni del 25 maggio 2026 - Potenza: lavori in corso
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