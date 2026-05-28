Avellino ventidue volte merito | lo Stato premia chi lavora nell' ombra

Notizia in breve

Lo Stato ha riconosciuto 22 persone di Avellino, premiandole per aver svolto il proprio lavoro con impegno e dedizione. Le storie riguardano individui che, oltre alle loro attività quotidiane, hanno dato un contributo che si distingue. L'iniziativa mira a valorizzare il lavoro silenzioso e spesso nascosto di chi opera nell’ombra, senza specificare i settori coinvolti o i criteri di selezione. L’evento si è svolto nella città il 28 maggio 2026.