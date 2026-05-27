Avellino ventidue cittadini insigniti dell' onorificenza OMRI | domani la cerimonia di consegna in Prefettura
Domani alle 11 in Prefettura ad Avellino, ventidue cittadini riceveranno l’onorificenza OMRI. La cerimonia si terrà nel Salone degli Specchi, con il Prefetto che consegnerà le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di persone riconosciute per il loro impegno e dedizione allo Stato.
Ventidue storie di impegno, dedizione e senso dello Stato saranno celebrate domani ad Avellino nel Salone degli Specchi della Prefettura, dove alle ore 11 il Prefetto Rossana Riflesso consegnerà le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a cittadini della provincia distintisi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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